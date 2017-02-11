Массимилиано Аллегри: "Надеюсь провести еще 300 или 400 матчей во главе "Ювентуса"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что не знал о количестве проведенных матчей во главе команды, а также признался, что хотел бы остаться в клубе еще на долгое время. Ранее сообщалось, что итальянский специалист может сменить Арсена Венгера в "Арсенале". 49-летний тренер работает с "Ювентусом" с 2014 года.

– Итальянский футбол остается одним из лучших в мире, в последнее время здесь появилось много талантливых игроков, – цитирует Football Italia Аллегри. – Что касается моего будущего, то как я могу подтвердить то, чего не существует, или отрицать то, чего я не говорил? У меня контракт с "Ювентусом", и я здесь счастлив, как уже говорил раньше. Нам нужно отлично завершить сезон, после чего мы сядем с командой и решим, что делать дальше.

Я никогда не думал о том, сколько игр я тут провел. Завтра сотый матч? Просто я не интересовался новостями, главное выиграть чемпионат и Лигу чемпионов. Надеюсь тут провести еще 300 или 400 матчей. Если вдруг я решу уйти из команды, то сначала об этом узнает руководство "Ювентуса".