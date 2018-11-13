Массимилиано Аллегри: "Надеюсь остаться в "Ювентусе" надолго"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что хотел бы возглавлять туринский клуб в течение многих лет.

- Уехать за границу? Это было бы красиво, но пока я тренер "Ювентуса", - приводит слова Аллегри Gazzetta dello Sport. - Я хотел бы остаться в Турине на долгие годы. Я работаю с сильным клубом, который хорошо подготовлен и к текущим, и к будущим сражениям.

Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством "бьянконери" четыре раза выигрывали чемпионат Италии.

"Ювентус" после 12 туров занимает 1-е место в чемпионате Италии, имея в активе 34 очка.

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