Массимилиано Аллегри: "Мои шансы остаться в "Ювентусе" очень высоки"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подтвердил намерение остаться во главе команды на следующий сезон. Он отметил, что у туринцев есть много недоброжелателей.

– Мои шансы остаться в "Ювентусе" очень высоки, – цитирует AFP Аллегри. – Мы с руководством сядем и обсудим планы на следующий сезон. Нам нужно продолжать выигрывать. Я планирую оставаться в клубе, не вижу причин уходить в другое место. Мы все обсудим с клубом, и если цели останутся прежними, то без проблем останусь.

Говорят, что "Наполи" заслужил чемпионство? Те, кто не поздравляют "Ювентус" с очередным титулом, просто не уважают все, что сделала команда в последние годы. Мы не можем сравнивать команду, которая выиграла четыре чемпионства, четыре Кубка Италии, играла в двух финалах Лиги чемпионов, с командой, которая даже не доходила до финала, несмотря на хороший футбол.