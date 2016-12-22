Массимилиано Аллегри: "Матч "Ювентус" - "Милан" может решить одна ошибка"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри выразил мнение, что игра за Суперкубок Италии против "Милана" обещает быть очень непростой. Матч состоится завтра, начало - в 19.30 по московскому времени.

- Мы в хорошей форме, но не должны считать, что этого хватит для победы в Суперкубке Италии, - цитирует официальный сайт "Юве" Аллегри. - Мы знаем, на что способен "Милан". В финале все может случиться. Для победы нам нужно сыграть на высшем уровне.

Наше поражение в октябре произошло из-за ошибок в обороне. Завтрашний матч также может решить одна ошибка.