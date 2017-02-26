02:42 | ФУТБОЛ — Италия

Массимилиано Аллегри: "Матч с "Порту" отнял много сил, но "Юве" грамотно действовал в игре с "Эмполи"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 26-го тура чемпионата Италии с "Эмполи" (2:0) выразил удовлетворение результатом встречи. Он отметил, что команде было непросто восстановиться после игры с "Порту" в Лиге чемпионов.

– Матч Лиги чемпионов с "Порту" отнял много энергии, – приводит Tmw слова Аллегри. – И физически, и психологически. Мои подопечные грамотно распределили силы в игре с "Эмполи", который был хорош. "Ювентус" мог забить еще в первом тайме. А во втором тайме соперник подсел. В последних семи матчах мы пропустили только один гол в игре с "Палермо".

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Материалы REN-TV

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