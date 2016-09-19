Массимилиано Аллегри: "Матч с "Интером" вернул "Ювентус" с небес на землю"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 4-го тура чемпионата Италии с "Интером" (1:2) выразил сожаление по поводу первого поражения в сезоне. По словам специалиста, этот результат должен мотивировать футболистов.

– Нам было сложно, потому что "Интер" провел отличный матч, – приводит Tmw слова Аллегри. – Мы вышли вперед в счете, но не смогли удержать преимущество и двух минут. Это поражение должно зажечь в нас огонь и вернуть с небес на землю. Если мы забиваем первыми, то обязаны побеждать. Нужно больше спортивной злости, надо биться и побеждать.