00:24 | ФУТБОЛ — Италия

Массимилиано Аллегри: "Матч с "Интером" вернул "Ювентус" с небес на землю"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 4-го тура чемпионата Италии с "Интером" (1:2) выразил сожаление по поводу первого поражения в сезоне. По словам специалиста, этот результат должен мотивировать футболистов.

– Нам было сложно, потому что "Интер" провел отличный матч, – приводит Tmw слова Аллегри. – Мы вышли вперед в счете, но не смогли удержать преимущество и двух минут. Это поражение должно зажечь в нас огонь и вернуть с небес на землю. Если мы забиваем первыми, то обязаны побеждать. Нужно больше спортивной злости, надо биться и побеждать.

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