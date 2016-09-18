Массимилиано Аллегри: "Матч "Интер" - "Ювентус" - поворотный момент в борьбе ща чемпионство"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в преддверии матча четвертого тура чемпионата Италии против "Интера" отметил, что игра будет ключевой в борьбе за скудетто. Поединок состоится сегодня, начало - в 19.00 по московскому времени.

- Это будет красивая игра. Мы проводим дерби Италии, и это станет поворотным моментом в чемпионской гонке, - цитирует goal.com Аллегри. - Это первый ключевой эпизод для победы в чемпионате. Кто-то может сказать, что это всего лишь четвертый тур, и он не станет решающим в борьбе за титул, но я с этим не согласен. "Интер" - "Ювентус" - важный момент в чемпионате.