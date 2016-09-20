Массимилиано Аллегри: "Матч "Интер" - "Ювентус" был самым уродливым в плане техники за последние 30 лет"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри накануне матча 5-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" вспомнил поражение от "Интера" в минувшие выходные (1:2). По его мнению, с точки зрения техники эта встреча была одной из худших за последние 30 лет.

- Думаю, что воскресный матч с "Интером" был одной из самых уродливых игр "Ювентуса" в техническом плане в течение последних 30 лет, - цитирует Football Italia Аллегри. - Мы забили хороший гол, но затем сами себе привезли два мяча. "Юве" часто отдавал мячи сопернику, а, когда играешь в футбол, смысл в том, чтобы передавать мяч футболистам в одинаковой с тобой футболке. Однако, можно сказать наверняка, что в течение всего сезона команда будет меняться, чтобы сполна воспользоваться характеристиками игроков, которые есть в составе.