Массимилиано Аллегри: "Кубок Италии очень важен для "Ювентуса", хотим выиграть этот турнир"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Аталантой" в матче 1/8 финала Кубка Италии (3:2) отметил важность турнира для его команды. Также он подчеркнул, что туринцам в следующий раз стоит действовать осторожнее, ведя в счете.

- Это хорошо, что мы до сих пор в розыгрыше турнира, - цитирует пресс-служба клуба Аллегри. - Кубок Италии очень важен для нас, и мы хотим выиграть этот турнир, как серия А и Лига чемпионов. Нам не было легко выбить из турнира такую команду, как "Аталанта", так что мы довольны результатом. Обе команды играли хорошо. Однако "Ювентусу" в следующий раз стоит быть осторожнее, ведя в два мяча. Нужно помнить, что матч не закончен, пока судья не дал свисток.