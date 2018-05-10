Массимилиано Аллегри: "К сожалению, люди воспринимают победы "Ювентуса", как должное"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри похвалил своих игроков после победы над "Миланом" в финале Кубка Италии (4:0). Тем не менее, ему не нравится, что люди воспринимают победы туринцев как должное.

- Мы говорим о команде, которая написала историю "Ювентуса". Я комплиментирую этим парням, – цитирует Rai Sport Аллегри. - В футболе всегда можно проиграть, потому что есть другие команды. Проблема заключается в создании новой мотивации. Помимо результатов, существует множество элементов, которые определяют сезон. К сожалению, привык к тому, что люди воспринимают наши победы, как должное. Ничто не должно считаться само собой разумеющимся, поскольку футбол настолько непредсказуем.

Естественно, Игуаин не воспринял хорошо, что начал матч в запасе. Я сделал выбор и хотел большего физического превосходства. Лучше иметь Гонсало, готового выйти по ходу игры, чем Марио.