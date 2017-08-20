Массимилиано Аллегри: "К счастью, у "Ювентуса" есть лучший вратарь, который может нас выручить"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отметил игру вратаря Джанлуиджи Буффона в матче 1-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (3:0), который смог отбить пенальти, назначенный после видеопросмотра. Специалист также добавил, что понадобится время, чтобы привыкнуть к видеоповторам.

– Нам придется привыкнуть к тому, что нужно будет ждать решения видеоассистентов, – приводит ESPN слова Аллегри. – В данном случае пенальти был назначен в наши ворота, но к счастью, у нас есть лучший вратарь, который решает все подобные проблемы и выручает нас.

Мы хорошо защищались, особенно после пенальти. До этого у "Кальяри" было несколько голевых моментов, но мы играли хорошо на обеих сторонах поля.

Буффон отбил пенальти, назначенный после видеопросмотра. Видео