Массимилиано Аллегри: "Итальянский футбол сильно отличается от испанского, Роналду это понимает"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал выбор состава на матч 2-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (2:0). Пауло Дибала остался в запасе, звездный новичок туринцев Криштиану Роналду провел 90 минут, но голов снова не забил.

- Дибала связывает линии, Бернардески тоже может это делать, - цитирует Football Italia Аллегри. - Но те, кто участвовал в чемпионате мира, прибыли в расположение клуба поздно, и не все были в оптимальном состоянии.

Я выбираю 11 игроков, исходя из техники, баланса и физподготовки. Это не значит, что те, кто на скамейке, бесполезны, но я не могу выставить больше 11 игроков.

Итальянский футбол сильно отличается от испанского, Роналду это понимает, и он адаптируется очень хорошо. Это очень скромный парень, я очень доволен его подходом.