08:10 | ФУТБОЛ — Италия

Массимилиано Аллегри: "Игуаин исправится и снова начнет забивать"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри уверен, что нападающий Гонсало Игуаин в ближайшее время снова начнет забивать. Специалист не видит проблемы в том, что форвард не может поразить ворота соперника на протяжении четырех встреч.

- Игуаин привык часто забивать, но вполне нормальна ситуация, когда в составе "Ювентуса" отличаются и другие игроки, - приводит Mediaset Premium слова Аллегри. - У него есть голевые моменты, но он их не реализует. Уверен, что в будущем он исправит ситуацию. В двух предыдущих сезонах он был лучшим бомбардиром.

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