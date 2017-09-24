Массимилиано Аллегри: "Игуаин должен понять, что не нужно пытаться забить гол любой ценой"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 6-го тура чемпионата Италии против "Торино" (4:0) отметил, что не выпустил Гонсало Игуаина в стартовом составе, чтобы тот отдохнул. По словам наставника, аргентинец должен успокоиться, чтобы продолжать забивать голы.

- Это была отличная игра, - приводит Football Italia слова Аллегри. - Когда "Торино" остался в меньшинстве, полностью контролировали матч. Игуаин? У нас еще много игр, и я дал ему отдых. Он очень важен для нас, но не всегда у футболистов получается играть на одном уровне. Гонсло еще забьет свои голы. Просто ему нужно обрести спокойствие. Он должен понять, что не нужно пытаться забить любой ценой.