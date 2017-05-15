Массимилиано Аллегри: "Игроки "Ювентуса" думают, что уже что-то выиграли"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 36-го тура чемпионата Италии против "Ромы" (1:3) отметил, что команда потеряла концентрацию. По его словам, футболисты подумали, что уже что-то выиграли в этом сезоне.

- Возможно, игроки "Ювентуса" подумали, что уже сделали достаточно для завоевания чемпионства, - приводит Football Italia слова Аллегри. - Мы потеряли очки в матчах с "Аталантой" и "Торино", а теперь проиграли "Роме". Это показывает, что команда потеряла концентрацию. Это тревожный звонок для нас перед финалом Кубка Италии против "Лацио". Мы еще ничего не выиграли. Нужно идти от матча к матчу.

Трансляция матча "Рома" - "Ювентус"