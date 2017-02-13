Массимилиано Аллегри: "Хочу видеть зрелищный "Ювентус"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Кальяри" (2:0) в гостевом матче 24-го тура чемпионата Италии подчеркнул, что команда должна играть более зрелищно. По словам Аллегри, "Ювентусу" нужно прогрессировать.

- Игуаин великолепно умеет завершать атаки, но мы всегда это знали, - приводит Football Italia слова Аллегри. - Что действительно впечатляет, так это то, как упорно он работает на благо команды.

Настал тот момент сезона, когда, как я подумал, у нас есть право на внесение изменений. Здесь дело не в нашей позиции в турнирной таблице, скорее речь идет о нашей игре. Ребята чувствуют больше ответственности и, что самое главное, мы начали быть менее консервативными в нашем подходе.

Нужно увеличить скорости, на которых мы передвигаем мяч и надо научиться занимать разные позиции, иначе мы становимся предсказуемыми.

Я хочу видеть зрелищный "Ювентус". Когда играешь в футбол, надо делать это зрелищно. В матче с "Кальяри" соперник остался в меньшинстве, нам надо было идти вперед, но вместо этого мы действовали торопливо и принимали неверные решения. Нужно прогрессировать.