Массимилиано Аллегри: "Гол Роналду - это волшебство от экстраординарного игрока"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 10-го тура чемпионата Италии против "Эмполи" (2:1) заявил, что второй гол нападающего Криштиану Роналду был "волшебным".

- Я сказал ребятам, что нужно было выигрывать эту игру, независимо от того, насколько качественный футбол мы показывали, - цитирует Аллегри Sky Sport Italia. - Гол Роналду - это волшебство от экстраординарного игрока. Это такой удар, который пытаются скопировать дети на школьном дворе. Гораздо легче заставить их полюбить такой футбол, чем объяснять им тактику. Нужно сосредотачиваться на простых вещах в жизни.

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