Массимилиано Аллегри: "Главное, что "Ювентус" вышел в финал"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после поражения от "Наполи" (2:3) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии отметил, что теперь команда будет готовиться к игре с "Барселоной" в Лиге чемпионов. Несмотря на поражения, "Ювентус" вышел в финал и сыграет с "Лацио".

– Теперь нужно собраться к матчу с "Барселоной" в Лиге чемпионов, – цитирует Аллегри пресс-служба "Ювентуса". – Нужно продолжать играть уверенно, продолжать работать с энтузиазмом и держать свой уровень. Матч с "Наполи" получился красивым. Это хороший результат после двух сложных игр. В кубке с "Наполи" мы сыграли лучше, чем в воскресенье в чемпионате. Это была хорошая игра. Конечно, хотелось бы выиграть, но главное, что команда вышла в финал.