Массимилиано Аллегри: "Главная цель "Ювентуса" - выиграть чемпионский титул"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал победу в чемпионате Италии главной задачей на этот сезон. Также он отметил, что не стоит считать противостояние туринцев с "Барселоной" в 1/4 финала Лиги чемпионов чем-то особенным.

- Если "Юве" не будет играть в завтрашнем матче с "Сампдорией" с серьезным ответственным отношением, мы можем упустить преимущество над "Ромой", - цитирует Football Italia Аллегри. - Наша главная цель - выиграть чемпионский титул, потому что шесть подряд побед в серии А - это нечто историческое, чего никогда не было.

После перерыва на матчи сборных у нас будет игра с "Наполи", а затем будет шанс попасть в финал Кубка Италии. С "Барселоней" же матч будет 11 апреля, до него еще есть время. Хочется отметить, что "Ювентус" против "Барселоны" в четвертьфинале Лиги чемпионов это не что-то экстраординарной. Это должно быть привычным.