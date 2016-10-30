Массимилиано Аллегри: "Думаю, болельщики получили удовольствие от матча "Ювентус" – "Наполи"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подчеркнул после матча 11-го тура чемпионата Италии с "Наполи" (2:1), что встреча была равной. Специалист отдал должное команде соперника.

– Матч с "Наполи" получился равным, – приводит Tmw слова Аллегри. – В первом тайме соперник серьезно нас прессинговал. У нас практически не было моментов. Но потом мы усилили давление и взвинтили темп. Тактически обе команды действовали очень грамотно. "Ювентус" был сконцентрирован, поэтому смог добиться победы после пропущенного гола. Этот успех была очень важна с турнирной точки зрения. Думаю, болельщики, пришедшие на стадион, получили удовольствие.