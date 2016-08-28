Массимилиано Аллегри: "Допустили много ошибок в первом тайме"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Лацио" (1:0) в матче второго тура серии А посетовал на большое количество брака в первом тайме. По словам Аллегри, нынешний "Ювентус" отличается от того, что был раньше.

- У нас есть свой путь, - приводит Football-Italia слова Аллегри. - Сегодня была сложная игра, мы много ошибались в первом тайме. После перерыва мы провели отличные 45 минут, но я запомнил, что первые шесть касания мяча в исполнении Асамоа были неудачными. Нынешняя команда совсем другая. У нас появились новые игроки, их не нужно сравнивать с теми, кто играл тут раньше.