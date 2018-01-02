Массимилиано Аллегри: "Доннарумма? Наследник Буффона – Щенсны"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отрицает, что вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может перейти в его команду. Наставник "старой синьоры" отметил, что сменщиком 39-летнего Джанлуиджи Буффона является Войчех Щенсны.

– Наследник Буффона – Щенсны, – цитирует Football Italia Аллегри. – Я уже говорил это и готов повторить. "Ювентус" провел отличную сделку, заполучив такого хорошего игрока за год до того, как Буффон завершит карьеру в "Ювентусе".

Доннарумма – молодой парень, он должен расти. Он играет за "Милана", у него свой путь, а у "Ювентуса" есть замена Буффону.