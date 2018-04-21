Массимилиано Аллегри: "Для "Наполи" матч с "Ювентусом" в большей степени решающий, чем для нас"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что у его команды хорошее преимущество перед "Наполи" в преддверии матча чемпионата Италии. "Ювентус" опережает неаполитанцев на четыре очка.

– Мы в лучшей психологической форме, – цитирует Football Italia Аллегри. – У нас есть преимущество в четыре очка. Конечно, этот матч будет важным, но не решающим. Если "Ювентус" сильнее, мы победим в чемпионате. Если "Наполи" сильнее, мы станем вторыми и признаем поражение. Мы проводим отличный сезон, но и для "Наполи" он очень хорош. Нам нужно играть спокойно, потому что для "Наполи" этот матч в большей степени решающий, чем для нас.