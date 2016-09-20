Массимилиано Аллегри: "Дибала очень старается, просто пока ему не везет"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри уверен, что с нападающим команды Пауло Дибалой все в порядке, несмотря на то что аргентинец до сих пор не сумел забить ни одного мяча в пяти матчах серии А. По мнению итальянского специалиста, сейчас форварду главное - сохранять спокойствие и продолжать усиленно работать на тренировках.

– Считаю, что Дибала – необыкновенный игрок, – приводит Football Italia слова Аллегри. – Я не вижу ничего страшного в его голевом затишье и слежу за тем, как форвард работает. Он много и весьма успешно играл в прошлом сезоне. Кроме того, неплохо смотрелся в матче прошлого тура против "Интера" (1:2). Дибала очень старается, просто пока ему немного не везет. Такое в карьере футболистов иногда случается – надо просто перетерпеть. Сейчас для форварда главное - сохранять спокойствие и продолжать работать. Календарь сезона длинный, поэтому все еще впереди.