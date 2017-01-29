Массимилиано Аллегри: "Дибала не пожал мне руку? Ничего страшного, это пройдет"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что не держит зла на форварда туринцев Пауло Дибалу, который отказался пожимать ему руку во время матча 22-го тура серии А против "Сассуоло" (2:0). Аргентинский футболист оказался недоволен решением тренера заменить его на 77-й минуте встречи. Уйдя с поля, Дибала не отреагировал на протянутую руку Аллегри и, демонстративно не пожав ее, отправился на лавку. В текущем сезоне чемпионата Италии форвард провел 14 матчей и забил 5 мячей.

– Все игроки хотят оставаться на поле, и он проводил хороший матч до тех пор, пока не был заменен, – цитирует Football Italia Аллегри. – Ничего не произошло. Игроки иногда могут сердиться, когда их меняют. Важно лишь то, что они показывают, находясь на поле. Мне обидно, когда игроки не жмут руки своим товарищам по команде, когда проводят замену. Так они проявляют уважение к одноклубникам. Если он сердится на тренера, то ничего страшного, это пройдет. Мы привыкли к таким вещам. Я ведь и сам был игроком.