Массимилиано Аллегри: "Арсенал"? Я не буду отрицать или подтверждать эту информацию"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что не будет высказываться о своем возможном переходе в "Арсенал" и отметил, что сейчас он сосредоточен на победе в чемпионате Италии. Ранее уже не раз называлось имя итальянского специалиста в качестве сменщика Арсена Венгера в лондонском клубе. Сам Аллегри часто сравнивал свою работу в "Ювентусе" с династией "канониров".

– "Арсенал"? Я не буду отрицать или подтверждать эту информацию, – цитирует Mediaset Аллегри. – У меня контракт с клубом и мы должны сосредоточиться на победе в чемпионате. В этот период сезона журналисты всегда говорят, что я куда-то ухожу, даже когда дела обстоят очень хорошо.