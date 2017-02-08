23:59 8 февраля | ФУТБОЛ — Италия

Массимилиано Аллегри: "Арсенал"? Я не буду отрицать или подтверждать эту информацию"

0
0
0
1

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что не будет высказываться о своем возможном переходе в "Арсенал" и отметил, что сейчас он сосредоточен на победе в чемпионате Италии. Ранее уже не раз называлось имя итальянского специалиста в качестве сменщика Арсена Венгера в лондонском клубе. Сам Аллегри часто сравнивал свою работу в "Ювентусе" с династией "канониров".

– "Арсенал"? Я не буду отрицать или подтверждать эту информацию, – цитирует Mediaset Аллегри. – У меня контракт с клубом и мы должны сосредоточиться на победе в чемпионате. В этот период сезона журналисты всегда говорят, что я куда-то ухожу, даже когда дела обстоят очень хорошо.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Арсенал-команда чепушильного вечного нытика Арсена.

00:10

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ