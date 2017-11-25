Массимилано Аллегри: "Два года "Ювентус" близок кризису, но в команде все в порядке"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заверил, что команда не находится в кризисе. При этом специалист отметил, что "Наполи" заслуженно лидирует в чемпионате Италии.

- В "Ювентусе" нет никакого кризиса. Наполи опережает нас на несколько очков, но потому, что демонстрирует хорошую игру, - приводит Football Italia слова Аллегри. - В Лиге чемпионов мы близки к выходу в плей-офф. Мы уверены, что у нас хорошие шансы сделать это в игре с "Олимпиакосом". Уже два года "Ювентус" близок кризису, но в команде все в порядке.

Напомним, что на данный момент "Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко после 13 матчей. Это на 4 меньше, чему неаполитанцев, которые лидируют в Серии А.