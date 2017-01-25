20:19 25 января | ФУТБОЛ — Италия

Мартин Касерес: "Было бы неплохо перейти в "Интер" или "Фиорентину"

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Бывший защитник "Ювентуса" Мартин Касерес изъявил готовность перейти в "Фиорентину" или "Интер". Уругваец занимается индивидуально и мог перейти в "Трабзонспор", но сделка не состоялась.

– Я в порядке, в отличной форме, – цитирует TMW Касереса. – Упорно работал все это время и намерен продолжать тренироваться. Не понимаю, почему люди говорят, будто у меня нет формы. Я готов вернуться на поле. "Трабзонспор"? Переход не состоялся по личным мотивам. Я бы предпочел это не комментировать. Переход в "Интер" или "Фиорентину"? Это было бы неплохо.

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Материалы REN-TV

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