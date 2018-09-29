Маротта покидает пост генерального директора "Ювентуса"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта покинет свой пост. Об этом заявил сам функционер. Он уйдет из клуба 25 октября.

- Это был невероятный путь, который продился восемь лет. "Ювентус" навсегда останется в моем сердце, - цитирует Маротту Football Italia. - Хочу объявить об этом сейчас, потому что в понедельник будет обнародован список директоров, и меня там не будет. Думаю, что лучшим решением будет сообщить об этом сейчас, пока никто не придумал другую версию. Срок моих полномочий истекает 25 октября и не будет продлен. Я категорически опровергаю то, что я буду кандидатом на пост президента Федерации футбола Италии. Этот опыт меня не интересует. Мы сообщим больше подробностей позже, но это то, что я хотел сказать сейчас. Для меня это эмоциональный момент.

61-летний Джузеппе Маротта работал в "Ювентусе" с 2010 года. До этого он работал в "Сампдории", "Аталанте", "Венеции", "Равенне", "Комо" и "Варезе".

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