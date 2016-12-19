Маротта подтвердил переговоры "Ювентуса" с "Зенитом" по Витселю

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта подтвердил, что клуб контактирует с "Зенитом" по поводу зимнего трансфера полузащитника Акселя Витселя. Ранее сообщалось, что 27-летний бельгиец станет игроком туринского клуба, а сумма трансфера составит шесть миллионов евро плюс бонусы.

– Не буду отрицать, мы работаем в этом направлении, – приводит Football Italia слова Маротты. – У нас есть хорошая возможность заполучить Витселя, его контракт с "Зенитом" истекает в 2017 году. У нас был контакт с "Зенитом", потому что мы хотим подписать с ним контракт как можно быстрее, и до сих пор остаемся на связи.