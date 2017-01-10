Марко Сторари: "Ожидал ли я, что когда-нибудь вернусь в "Милан"? Нет"

Голкипер "Кальяри" Марко Сторари объявил, что в ближайшее время вернется в "Милан". Ожидается, что 40-летний итальянец будет арендован до конца сезона. Напомним, вратарь являлся игроком "Милана" с 2007 по 2010 год, но сыграл всего в 13 матчах, пропустив 17 мячей.

- Ожидал ли я, что когда-нибудь вернусь в "Милан"? Нет, - приводит Football Italia слова Сторари. - Этот переход возник случайно. В "Кальяри" больше не хотели меня видеть. Теперь я пройду медицинское обследование в "Милане" и подпишу контракт. Я сделал для "Кальяри" то, что должен был, мне очень жаль, что все это закончилось таким образом. Теперь у меня впереди новое приключение.