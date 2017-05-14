Марко Озилио: "У Конте контракт с "Челси", как "Интер" убедит его сменить клуб?"

Спортивный директор "Интера" Марко Озилио опроверг информацию о том, что команду может возглавить главный тренер "Челси" Антонио Конте. Функционер подчеркнул, что вероятное непопадание клуба в еврокубки на следующий сезон позволит выстроить коллектив быстрее.

– Не знаю, как бы мы могли убедить Конте, когда у него есть действующий контракт, – сказал для Mediaset Premium Озилио. – У всех больших тренеров сейчас есть работа. На самом деле, у нас есть несколько идей, и не самая лучшая позиция команды в турнирной таблице сейчас является преимуществом, поскольку у нас будет шанс вместе построить коллектив.