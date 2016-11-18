11:53 | ФУТБОЛ — Италия

Марко Матерацци: "В результатах "Интера" виноваты сотрудники клуба, а не тренеры"

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Бывший защитник "Интера" Марко Матерацци уверен, что некоторые из сотрудников клуба должны признать свои ошибки и освободить занимаемые должности. По его словам, в неутешительных результатах миланцев виноваты функционеры.

- Смена тренера в "Интере" говорит сама за себя, - приводит Corriere della sera слова Матерацци. - Это отражает происходящее в клубе. Руководство хочет видеть результаты. Вина лежит на тех, кто работает в клубе долгие годы.

Для меня "Интер" имеет большое значение. Мое сердце обливается кровью, когда я вижу результаты черно-синих. Надеюсь, клуб сможет изменить ситуацию, пригласив новых специалистов. Некоторые из сотрудников должны признать свои ошибки и уйти.

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