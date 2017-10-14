Марко Матерацци: "Это позор! Мой сын - фанат "Милана"

Бывший защитник "Интера" Марко Матерацци рассказал унизительном моменте из прошлого, виновником которого стал его сын Давиде, поддерживающий "Милан". Экс-игрок обороны признался, что из за своего ребенка он стал посмешищем для фанатов соперника.

- Мой сын Давиде всегда делал все наперекор. Но тогда он зашел слишком далеко, - цитирует Gazzetta dello Sport Матерацци. - За день до дерби у меня была назначена встреча на тренировочной базе - тогда я впервые собирался пойти на футбольную арт-выставку Nike и попросил сына составить мне компанию. Я подошел к двери, чтобы выйти из дома, и тут увидел, что он стоит в футболке с номером 23 и фамилией Матерацци на спине. Это был подарок Массимо Амброзини. Это порадовало его - вбить моему сыну в голову поддерживать "Милан".

Я умолял Давиде не выходить со мной в таком виде, но ему было 6,5 лет и он отказался. Мне пришлось ходить по городу на протяжении трех часов за день до решающего матча. В то воскресенье мы боролись за скудетто.

Это был ночной кошмар. Я не из тех, кого легко смутить, но тогда я страдал. Все пялились на меня, шептались о том, что Матерацци сошел с ума. Несколько фанатов "Милана" смеялись надо мной, а мне пришлось просто пожать плечами. У меня не было слов. Это был позор!

Напомним, 15 октября в матче 8-го тура "Интер" встретится с "Миланом". Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.