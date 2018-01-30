09:16 | Футбол — Италия

Марко Фассоне: "Гаттузо отлично справляется со своей работой"


Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне отметил, что его команда на правильном пути. Фассоне также добавил, что главный тренер Дженнаро Гаттузо отлично справляется со своей работой.

– Гаттузо отлично справляется со своей работой, – цитирует Sky Sport Italia Фассоне. – Ему нужно дать время, потому что он возглавил команду в ноябре. Прошло всего два месяца, но он работает хорошо, и мы на правильном пути.

Его ценят и уважают, он хорошо работает, и в команде отлично атмосфера. Мы с оптимизмом смотрим в будущее.

Напомним, что 27 ноября 2017 года Гаттузо сменил Винченцо Монтеллу на посту главного тренера "Милана". На данный момент миланцы провели под руководством Гаттузо 11 матчей, в которых одержали шесть побед, два раза сыграли вничью и потерпели три поражения. "Милан" занимает седьмое место турнирной таблицы чемпионата Италии, набрав 34 очка в 22 матчах, а также вышел в 1/16 финала Лиги Европы и в полуфинал Кубка Италии.

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