Марко Джампаоло: "У "Милана" сейчас лучший момент в сезоне"

Главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло после поражения от "Милана" в матче 26-го тура чемпионата Италии (0:1) посетовал на то, что соперник находится в хорошей форме. Тем не менее, он намерен побороться с "Миланом" за 6-е место.

- Мы столкнулись с "Миланом", у которого сейчас самый лучший момент в сезоне, - цитирует Mediaset Premium Джампаоло. - "Милан" - команда с большим количеством техничных игроков, и, как ни парадоксально, отсутствие Франка Кессье сделало "россонери" более резкими. Я думаю, что результат и игра "Милана" были сегодня важнее, чем любые ошибки, которые мы могли бы сделать. Мы не можем сравнивать себя с "Миланом", но мы стоим на одном уровне с ним в таблице и будем продолжать бороться за 6-е место. "Милан" сыграл сильно и заслужил победу.