Марко Джампаоло: "Сампдория" намерена попасть в лигу Европы по итогам сезона"

Главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло в преддверии матча 6-го тура чемпионата Италии против "Милана" отметил, что с нетерпением ждет первой домашней игры в сентябре. Напомним, что генуэзцы не играли на стадионе "Луиджи Феррарис" с августа в связи с перенесенным матчем 3-го тура против "Ромы".

– Мы вернулись домой, и я думаю, что болельщики этому очень рады, – цитирует клубная пресс-служба Джампаоло. – С нетерпением жду игры при родных трибунах. Матч с "Вероной"? Мы заслуживали в этой игре победы, но добились только ничьи. Мы сожалеем о том, что не достигли того результата, на который надеялись.

Еврокубки? Безусловно, для "Милана", который потратил так много денег, цель – попадание в Лигу чемпионов. У нас есть планы на попадание в Лигу Европы, но время покажет, на что мы можем претендовать.