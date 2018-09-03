Марко Джампаоло: "Если бы Роналду забил такой гол, как Квальярелла, об этом бы все говорили"

Главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло прокомментировал победу над "Наполи" (3:0) в третьем туре чемпионата Италии.

- Это был великолепный вечер, потому что для победы над "Наполи" вам нужно показать хорошую игру и быть удачливыми в определенных моментах, - цитирует тренера Football Italia. - Я пока даже не знаю, насколько хороша моя команда, потому что часть моих игроков не в лучшем физическом состоянии. Мы реабилитировались за поражение в матче с "Удинезе", где нам не повезло, и мы показали, что можем как атаковать, так и противостоять давлению соперника. Команду слишком сильно критиковали за поражение в Удине. Грегуар Дефрель великолепен, когда врывается в свободное пространство. Если бы Криштиану Роналду забил такой гол, как Фабио Квальярелла, об этом бы все говорили.