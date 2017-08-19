Марко Боррьелло: "Я не ругался с тренером "Кальяри", но не чувствую больше мотивации"

Нападающий "Кальяри" Марко Боррьелло объяснил, почему решил покинуть команду. 35-летний итальянец, продливший контракт этим летом, перестал тренироваться с командой якобы из-за конфликта с главным тренером Массимо Растелли.

– Я хочу прояснить ситуацию, – написал в своем Инстаграме Боррьелло. – Хочу заявить, что я не ругался с Растелли, клубом или партнерами по команде. Все эти сообщения – ложь. В прошлом году я с большим энтузиазмом пришел в клуб и провел хороший сезон благодаря партнерам по команде. По разным причинам в этом году я уже не ощущаю былого энтузиазма. Понимаю, что для 35-летнего игрока мотивация должна быть основой всего. Я страстный человек, поэтому отсутствие мотивации становится проблемой. Я не хотел становиться проблемой для "Кальяри", поэтому принял решение уйти. Мое путешествие продолжится в другом месте.