Маркизио назвал конкурентов "Ювентуса" в борьбе за чемпионство

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио, который ранее выступал за "Ювентус", заявил, что конкуренцию туринскому клубу в борьбе за чемпионство могут составить "Наполи" и "Интер".

- "Наполи" в последние годы показывает, что является большим клубом, - приводит слова Маркизио Sky Italia. - Они могут держаться на самых высоких позициях до конца сезона. "Интер" демонстрирует то же самое. "Наполи" удивляет меня в последнее время. Анчелотти хорошо управляет командой, которая будет сражаться до самого конца.

"Ювентус" занимает 1-е место в чемпионате Италии, имея в активе 40 очков после 14 туров. "Наполи" с 32 баллами располагается на второй строчке, "Интер" с 29 очками - на третьей.

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