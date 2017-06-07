Марио Манджукич: "Льва не волнует мнение овец"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич заявил, что его не волнует мнение других людей. 31-летний хорват, который был признан автором лучшего гола сезона в Лиге чемпионов, часто подвергается критике со стороны журналистов и болельщиков.
"Льва не волнует мнение овец", - написал в своем Твиттере Манджукич, опубликовав фото, на котором изображено количество выигранных им трофеев.
A lion doesn't stress over the opinion of sheep.🦁#neverstop #stepbystep #proud #lion #passion #mm17🌪 pic.twitter.com/ZLLmG47p9g– Mario Mandžukić MM17 (@MarioMandzukic9) 7 июня 2017 г.
shpasic
ха, ему ещё выигрывать и выигрывать, чтобы Глушакова с Дзюбой догнать!
15:12