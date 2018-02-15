Марио Баслер: "Ювентус не сможет выиграть Лигу чемпионов с Буффоном. Он должен уйти"

Чемпион Европы 1996 года в составе сборной Германии Марио Баслер считает, что вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон перестал соответствовать международному уровню. Во вторник, 13 февраля, туринский клуб сыграл вничью с "Тоттенхэмом" (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 40-летний голкипер пропустил второй мяч со штрафного, допустив позиционную ошибку и пропустив его в ближний угол.

- Джиджи был особенным вратарем, но мы иногда упускаем правильный момент для того, чтобы уйти, - цитирует Football Italia Баслера. - Он упустил такой момент. Я завершил карьеру в 33. Клуб и тренер Массимилиано Аллегри должны сказать ему, что пришло время остановиться. Возможно, он действительно хочет выиграть Лигу чемпионов, но он больше не является вратарем международного уровня. С ним "Ювентус" не сможет выиграть трофей.

Ранее Буффон заявлял, что завершит карьеру летом 2018 года, однако в последнее время стали появляться сообщения о том, что вратарь может остаться в футболе на один или два сезона.

Буффон дрогнул. "Ювентус" упустил победу над "Тоттенхэмом"