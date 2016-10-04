09:10 | ФУТБОЛ — Италия

Марио Балотелли: "Сборная Италии? Никогда не говори никогда"

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Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли в интервью Sky Sport Italia отметил, что надеется вернуться в сборную Италии. Тем не менее, его агент Мино Райола не согласен с мнением 26-летнего итальянца. 

- Сборная Италии? Никогда не говори никогда, - сказал Балотелли. - Я люблю "Милан", и всегда любил. Но после прошлого сезона, мне очень жаль...

Однако представитель игрока не согласен с мнением своего клиента. Он отметил: "Никогда больше в сборной Италии. Нужно быть позитивным, забыть прошлое и смотреть в будущее".

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