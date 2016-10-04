Марио Балотелли: "Сборная Италии? Никогда не говори никогда"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли в интервью Sky Sport Italia отметил, что надеется вернуться в сборную Италии. Тем не менее, его агент Мино Райола не согласен с мнением 26-летнего итальянца.

- Сборная Италии? Никогда не говори никогда, - сказал Балотелли. - Я люблю "Милан", и всегда любил. Но после прошлого сезона, мне очень жаль...

Однако представитель игрока не согласен с мнением своего клиента. Он отметил: "Никогда больше в сборной Италии. Нужно быть позитивным, забыть прошлое и смотреть в будущее".