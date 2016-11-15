Марио Балотелли: "Перед возвращением в "Милан" я должен был перейти в "Ювентус"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли опроверг слухи о возможном переходе в "Наполи", который ищет форварда после травмы Аркадиуша Милика. Супер-Марио подчеркнул, что пока не думает о возвращении на родину.

– Я всегда был фанатом сборной Италии. Если Вентура позовет меня, я знаю, что должен буду показать свой лучший футбол, – цитирует Mediaset Балотелли. – Станет ли "Ницца" чемпионом? Если это произойдет, я найду вертолет и пролечу на нем над городом!

Перед тем как я оказался в "Милане", предполагалось, что я перейду в "Ювентус". Но в последний момент возникли определенные трудности, и трансфер сорвался. Синиша Михайлович прав, когда говорит, что мой второй приход в "Милан" обернулся провалом из-за плохой физической формы.

"Наполи"? Я люблю Неаполь, моя дочь живет там. Но прямо сейчас в мои планы не входит возвращение в Италию. Я полностью сконцентрирован на "Ницце" и чемпионате Франции.