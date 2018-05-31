Марио Балотелли: "Меня обзывали негром и кидали в меня бананы. Будь я белым, все было бы иначе"

Форвард "Ниццы" сборной Италии Марио Балотелли считает, что к нему относились бы иначе, будь он белым. Балотелли вспомнил несколько примеров расизма по отношению к себе.

– Безусловно, если бы я был белым, то у меня было бы меньше проблем. При этом мне приятно, что я получаю много писем от детей, они считают меня примером для подражания, поскольку я борюсь против расизма, – цитирует La Gazzetta dello Sport Балотелли. – В 2009 году я ощутил это на себе в матче "Ювентус" – "Интер". Мне кричали: "Обезьяна", "Негр", "Вернись в Африку", "Бууу" и так далее. Один раз я сидел в баре, кто-то подъехал на мотоцикле и громко крикнул "Негр паршивый", а затем в меня стали кидать бананы.