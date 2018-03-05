Марио Балотелли: "Готов вернуться в Италию. Мне нравятся "Ювентус" и "Наполи"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли заявил о желании вернуться в чемпионат Италии. По словам 27-летнего форварда, приоритетными вариантами для него являются "Ювентус" и "Наполи".

Ранее агент футболиста Мино Райола сообщил, что обсуждал возможность трудоустройства своего клиента с "Ювентусом", "Ромой", "Наполи" и "Интером", за который Балотелли уже выступал с 2007 по 2010 год. В серии А он также защищал цвета "Милана" (2013-2014, 2015-2016 гг).

- Мой агент Мино Райола позаботится о моем будущем, - сказал в эфире Rai Sport Балотелли. - Я точно знаю, что готов к возвращению в Италию. Но, думаю, переезд в Милан осложнился бы тем, что это был бы третий раз. "Ювентус" и "Наполи" - это те команлы, которые мне нравятся.

Напомним, контракт Балотелли с "Ниццей" рассчитан до лета 2018 года. В этом сезоне форвард принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забив 22 мяча и отдав 1 голевую передачу.