Марина Берлускони: "Продажа "Милана" - поражение нашей семьи"

Марина Берлускони, старшая дочь экс-президента "Милана" Сильвио Берлускони, отметила, что решение о продаже клуба далось тяжело всей семье. 13 апреля итальянский чиновник передал 99,93 процента акций китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который возглавляет Ли Юнхун. Клуб оценен в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами.

– Никто не был рад этому решению, – цитирует Corriere della Sera Марину Берлускони. – Продажа "Милана" – поражение нашей семьи. День, когда сделка была совершена, нельзя назвать великим ни для моего отца, ни для всех остальных членов семьи Берлускони.