Марек Хамшик: "Я отклонил предложения "Ювентуса" и "Милана"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик отметил, что намерен выиграть чемпионат Италии в составе неаполитанского клуба. Хавбек допустил, что может завершить карьеру в своей нынешней команде.

– Футбол – непредсказуемый вид спорта, – цитирует Kicker Хамшика. – Вы никогда не знаете, что может произойти, но я не собираюсь покидать "Наполи". Ранее я отклонил предложения от "Ювентуса"​ и "Милана", потому что я не чувствовал себя готовым. Я рад быть в Неаполе, как на профессиональном, так и на человеческом уровне. Возможно, я закончу карьеру в "Наполи" и сделаю это после завоевания скудетто. Надеюсь, мне не придется ждать до 40 лет.