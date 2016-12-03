07:46 | ФУТБОЛ — Италия

Марек Хамшик: "Разгром "Интера" придает уверенности перед игрой с "Бенфикой"

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Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик после матча 15-го тура чемпионата Италии с "Интером" (3:0) выразил полное удовлетворение крупной победой. На следующей неделе неаполитанцы сыграют с "Бенфикой" в Лиге чемпионов.

– Мы очень рады, что победили, – приводит Tmw слова Хамшика. – Начало получилось просто феноменальным, было очень важно задать сразу задать ритм. Неважно, кто стал автором гола, главное – мы забили. Особенно радует, что мы не пропустили. Успех в матче с "Интером" придает уверенности перед игрой с "Бенфикой".

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