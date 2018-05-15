Марек Хамшик: "Никогда не думал, что сыграю 500 матчей за "Наполи"

Капитан "Наполи" Марек Хамшик признался, что никогда не думал, что сыграет 500 матчей за клуб. 30-летний словак в воскресенье провел свой юбилейный поединок в составе неаполитанцев.

- Я хорошо помню свой первый матч за "Наполи", – написал Хамшик на своем официальном сайте. - Это было в августе 2007 года, мы играли с "Чезеной" в Кубке Италии и выиграли со счетом 4:0. Я провел на поле весь матч и забил гол. Никогда не думал, что сыграю 500 матчей за "Наполи". Это просто цифры, статистика, но я очень рад.